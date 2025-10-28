بزشكيان: مستعدون للمساعدة في حل الخلافات بين باكستان وافغانستان

اشاد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بالعلاقات الايرانية الباكستانية مبديا استعداد ايران للمساعدة في حل الخلافات بين باكستان وافغانستان.

وعلى هامش الاجتماع الرابع لوزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، وفي لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ، وصف الرئيس الايراني العلاقات بين البلدين بأنها ودية ومتميزة، قائلاً: “تقوم العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان على الأخوة والثقة المتبادلة، ونعتقد أن تفاعلاتنا يمكن أن تصبح نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى، كما أن تطوير العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين سيعزز هذه الروابط أكثر فأكثر”.

وقال: “نؤمن بضرورة السعي جاهدين لتخفيف التوترات وتجنب أي صراع، لأن هذا هو أمر صريح من نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم). واليوم، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري للدول الإسلامية أن تقف في وجه الأعداء المشتركين من خلال الحفاظ على الوحدة والأخوة”.