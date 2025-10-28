قوى الأمن: استكمال الأعمال بمحلة بشارة الخوري في بيروت لغاية فجر الخميس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، استكمال الأعمال في محلة بشارة الخوري في العاصمة بيروت لغاية فجر الخميس المقبل.

وقال البيان “إلحاقا ببلاغنا الصادر بتاريخ 25-10-2025، تستكمل الشركة المتعهدة أعمال الحفريات لتمديد قساطل المياه في محلة بشارة الخوري حتى فجر 30-10-2025، حيث يتم قطع السير وتحويله داخل نفق بشارة الخوري، وذلك على مراحل عدة على المسلكين”.

وأضاف البيان “يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم ولافتات السير التوجيهية، حفاظا على السلامة العامة ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام