الثلاثاء   
   28 10 2025   
   6 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قوى الأمن: استكمال الأعمال بمحلة بشارة الخوري في بيروت لغاية فجر الخميس

      أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، استكمال الأعمال في محلة بشارة الخوري في العاصمة بيروت لغاية فجر الخميس المقبل.

      وقال البيان “إلحاقا ببلاغنا الصادر بتاريخ 25-10-2025، تستكمل الشركة المتعهدة أعمال الحفريات لتمديد قساطل المياه في محلة بشارة الخوري حتى فجر 30-10-2025، حيث يتم قطع السير وتحويله داخل نفق بشارة الخوري، وذلك على مراحل عدة على المسلكين”.

      وأضاف البيان “يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم ولافتات السير التوجيهية، حفاظا على السلامة العامة ومنعا للازدحام”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      قوى الأمن: لا وجود لعصابات خطف من لبنان إلى سوريا

      قوى الأمن: لا وجود لعصابات خطف من لبنان إلى سوريا

      بالجرم المشهود.. قوى الأمن الداخلي اللبناني توقف مروّجَي مخدّرات

      بالجرم المشهود.. قوى الأمن الداخلي اللبناني توقف مروّجَي مخدّرات

      تدابير سير الأحد في ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين بالمدينة الرياضية

      تدابير سير الأحد في ذكرى استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين بالمدينة الرياضية