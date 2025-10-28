تحطم طائرة سياحية في كينيا ومصرع 11 شخصًا بينهم 8 مجريين وألمانيان

أعلنت هيئة الطيران المدني الكينية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة صغيرة في مقاطعة كوالي جنوب شرقي البلاد، وعلى متنها 11 شخصًا، جميعهم لقوا مصرعهم في الحادث الذي وقع خلال رحلة من دياني إلى كيتشوا تيمبو.

وبحسب بيان الهيئة، توجهت فرق الإنقاذ والجهات الحكومية فورًا إلى موقع الحادث للبدء في التحقيقات ومعرفة ملابسات التحطم وأسبابه، بينما لم تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الركاب في البيان الأولي.

وأوضحت شركة “مومباسا إير سفاري”، المالكة للطائرة المنكوبة، أن الضحايا هم ثمانية مجريين، وألمانيان، وقائد الطائرة الكيني، مؤكدة أنه لا يوجد ناجون من الحادث، وأن فرق الطوارئ هرعت إلى المنطقة فور إخطارها بالحادث.

وقال جون كليف، رئيس الشركة، في بيان رسمي: “للأسف لا يوجد أي ناج، وأفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي”.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث تحطم الطائرات الصغيرة ليست نادرة في كينيا؛ إذ سبق أن شهدت البلاد حوادث مماثلة، كان آخرها في أغسطس الماضي عندما تحطمت طائرة تابعة لمنظمة “أمريف” الطبية غير الحكومية بضواحي نيروبي، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

المصدر: مواقع