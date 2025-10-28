مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 28\10\2025

قواتُ اليونيفل تُسقطُ مسيرةً اسرائيليةً بعدما استهدفت دوريةً لها في كفركلا، فماذا عن اللبنانيين الذين تُسْقِطُ عليهم المسيراتُ الاسرائيليةُ كلَّ يومٍ صواريخَها الاميركيةَ وتقتلُ ابناءهم ونساءهم واطفالَهم مداورةً من الجنوبِ الى البقاع؟

ومن نائبِ المتحدثِ باسمِ قوات اليونيفل في لبنان “تيلاك بوخاريل” كان الجوابُ للمنار انَ هذا الاعتداءَ الاسرائيليَ على قواتِه هو ككلِ الاعتداءاتِ الاسرائيليةِ على الاراضي والسيادةِ اللبنانيةِ وجميعُها انتهاكٌ للقرار 1701..

كلامُ المسؤولِ الاممي جاء متزامناً مع جولاتِ الموفدةِ الاميركيةِ مورغان اورتيغوس في لبنان ، التي حضرت الى بيروتَ من تل ابيب مصحوبةً باسرابِ المسيراتِ الاسرائيليةِ التي تطبقُ على الاجواءِ اللبنانية، ومسبوقةً باجواءٍ تهويلية – سياسيةٍ واعلامية تريدُ النيلَ من ثباتِ ومعنوياتِ اللبنانيينَ لاستجرارِهم الى حيثُ الرغباتُ الصهيونيةُ الاميركية.

جالت اورتيغوس على المقراتِ الرسميةِ وسمعت من الرؤساءِ ما يرددونَه في كلِّ محفلٍ ومن على كلِّ منبرٍ وفي كلِّ بيانٍ بانَ العدوانيةَ الصهيونيةَ تُطبقُ على كلِّ الحلولِ وتُعدِمُ كلَّ امكاناتِهم للتقدمِ في ايٍّ من الخيارات.

وفيما لم يُرصدْ ترجمةٌ حقيقيةٌ لمستوى التهويلِ الذي سبقَ زيارةَ اورتيغوس حتى الآن رغمَ عدمِ الثقةِ لا بالنوايا ولا بالضماناتِ الاميركية، فان رئيسَ المخابراتِ المصرية “حسن رشاد” سابقَ المخمنينَ باَبعادِ زيارتِه، مبدياً للرؤساءِ الثلاثةِ استعدادَ بلادِه للمساعدةِ في تثبيتِ الاستقرارِ في الجنوب، وانهاءِ الوضعِ الأمنيِّ المضطربِ فيه، كما جاء في بيانِ بعبدا ..

اما الاضطراباتُ في سلوكِ بعضِ الاحزابِ والقوى الناتجةُ عن الحنَقِ والغيظِ السياسيّ فقد تجلّت في ساحةِ النجمة حيثُ اظهرَ تطييرُ نصابِ الجلسةِ النيابيةِ تمددَ الوضعِ السياسيِّ الشاذ، ما يكشفُ المُعَطِّلِينَ الحقيقيينَ لعملِ المؤسسات، المُعَطَّلِينَ عن ايِّ فعلٍ توافقيٍّ بامرٍ من مُشغِّلِهم الخارجي، مع علمِهم جميعاً انه ليس هكذا توردُ قوانينُ ولا صناديقُ الانتخاب. فالانتخاباتُ في موعدها ووزارةُ الداخليةِ جاهزةٌ لاجرائها وفقَ القانونِ النافذ، كما أكد الوزيرُ احمد الحجار من مجلس النواب ..

وهو ما ناقشَه وفدٌ من كتلتي التنميةِ والتحرير والوفاءِ للمقاومة والنائبِ جهاد الصمد مع رئيسِ الحكومةِ نواف سلام في السراي، معللينَ رفضَهم للتعديلاتِ على القانونِ الانتخابي النافذ.

