الاستخبارات الروسية: فرنسا تستعد لإرسال قوة عسكرية إلى أوكرانيا

كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الأركان العامة الفرنسية تعدّ لإرسال قوة عسكرية قوامها نحو 2000 فرد إلى أوكرانيا لدعم نظام كييف، وجهّزت أسرّة إضافية في مستشفياتها للجرحى.

وجاء في بيان الاستخبارات الروسية أن قوات من “الفيلق الأجنبي” الفرنسي وتحديدا “وحدات الاقتحام” الخاصة موجودة حاليا في بولندا على الحدود مع أوكرانيا، ومن المقرر نقلها قريبا إلى وسط أوكرانيا.

كما أشارت الاستخبارات الروسية إلى أن السلطات الفرنسية تعجل وتيرة استحداث مئات الأسرّة الإضافية في مستشفياتها، استعدادا لاستقبال الجرحى من هذه العملية.

وأكدت الاستخبارات الروسية أن باريس تخطط لإخفاء طبيعة الانتشار العسكري وستدّعي في حال تسريب معلومات عن ذلك أنها أرسلت “مجموعة صغيرة من المدربين العسكريين” لغرض تدريب القوات الأوكرانية.

وأضافت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يحلم بالتدخل العسكري المباشر في أوكرانيا”، آملا أن يسجّل اسمه في التاريخ كـ”قائد عسكري بارز”، حسب تعبير الاستخبارات الروسية.

المصدر: روسيا اليوم