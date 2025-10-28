طوكيو وواشنطن توقعان على “عصر ذهبي جديد”

شهدت طوكيو توقيع اتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة لإطلاق “عصر ذهبي جديد”.

يأتي هذا التوقيع خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية لليابان التي تستمر ثلاثة أيام، والتي شملت اجتماعاً مهماً مع الإمبراطور الياباني ناروهيتو يوم الاثنين.

ووقّع ترامب وتاكايتشي اتفاقية مشتركة تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.

هذا وأكد البيت الأبيض أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سلاسل توريد هذه المعادن الأساسية، من خلال معالجة السياسات غير السوقية وممارسات التجارة غير العادلة التي تهدد استقرار الإمدادات.

ويأتي هذا الإطار المشترك ليؤسس لتعاون وثيق بين البلدين، إذ أشار البيت الأبيض إلى أنه في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع، تعتزم كلٌّ من اليابان والولايات المتحدة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المشاريع الهادفة إلى إنتاج المنتج النهائي للمعادن، لتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول الأخرى ذات التفكير المماثل.

وأوضح البيان أن البلدين يخططان لتحقيق تنمية سريعة لأسواق متنوعة وسائلة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وذلك من خلال استخدام منسق لأدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار.

وكان ترامب قد التقى رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حاسمة بشأن التجارة والأمن، بعد أسبوع من تولّيها المنصب كأول زعيمة لليابان وتعهدها بتسريع وتيرة البناء العسكري.

ومن المتوقع أن تقدم تاكايتشي حزمة استثمارات أمريكية ضمن صفقة بقيمة 550 مليار دولار تم الاتفاق عليها هذا العام، تشمل بناء السفن وزيادة مشتريات فول الصويا والغاز والشاحنات الصغيرة الأمريكية، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة.

كما تخطط رئيسة الوزراء اليابانية لإبلاغ ترامب بأنها تستعد لترشيحه لجائزة نوبل للسلام، لتنضم إلى زعماء عالميين آخرين أوصوا بترشيحه للجائزة التي يسعى إليها منذ فترة طويلة، وفقًا لما ذكرته قناة “إن تي في” نقلاً عن مصادر حكومية.

وقد تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف مطالب ترامب المحتملة لطوكيو بزيادة الإنفاق الدفاعي في مواجهة الصين، وهو ما سعت تاكايتشي إلى تجنّبه عبر التعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: روسيا اليوم