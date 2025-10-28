زيلينسكي يطلب من ترامب الضغط على الصين لخفض دعمها لروسيا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، من نظيره الأميركي دونالد ترامب الضغط على الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض دعمه لروسيا، خلال لقائهما المرتقب هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأوكراني، للصحافيين: «أعتقد أن ذلك سيكون من الخطوات القوية (لترامب)، خصوصاً إذا كانت الصين، بعد هذه الخطوة العقابية الحاسمة، مستعدة لخفض وارداتها» من روسيا.

وفي سياق موازٍ، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى دعم مالي أوروبي لمواصلة القتال ضد القوات الروسية لعامين آخرين أو ثلاثة، قائلاً: «أكدت ذلك مجدداً لجميع القادة الأوروبيين. أبلغتهم بأننا لن نقاتل لعقود، لكن عليكم أن تظهروا أن بإمكانكم تقديم دعم مالي مستقر لأوكرانيا لبعض الوقت».

وأضاف «لذا، لديهم هذا البرنامج في بالهم، عامان إلى ثلاثة أعوام»، في إشارة إلى مقترح للمفوضية الأوروبية للإفراج تدريجاً عن أصول روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا.

وكشف زيلينسكي أن 200 جندي روسي تقريباً موجودون راهناً في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ أشهر، مضيفاً «نرصد ذلك من خلال المسيرات. بوكروفسك هي راهناً الهدف الرئيسي للروس».

المصدر: مواقع إخبارية