زهران ممداني يتصدر استطلاعات الرأي في نيويورك ويتعهد بمواجهة إدارة ترامب

تشهد مدينة نيويورك حالة من الحراك السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات المباشرة لمنصب العمدة، حيث بدأت مراكز الاقتراع استقبال الناخبين منذ السبت الماضي. ويحتدم السباق بين ثلاثة مرشحين بارزين: الديمقراطي زهران ممداني، والجمهوري كورتيس سليوا، والحاكم السابق أندرو كومو، الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل، وذلك عقب انسحاب العمدة الحالي إريك آدامز وتوجيهه دعمه لكومو.

وفي هذا السياق، أكد ممداني في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي إن إن” عبر المراسلة غلوريا بازمينو، أنه يعتزم مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر، مشدداً على أن أول قراراته كعمدة ستكون مقاضاة الإدارة الفيدرالية إذا استدعى الأمر.

وتزايدت شعبية التصويت المبكر في نيويورك منذ اعتماده عام 2019، حيث شهدت الانتخابات التمهيدية في حزيران/يونيو الماضي مشاركة 35% من الناخبين عبر التصويت المسبق، وفقاً لبيانات المجلس المالي لحملة المدينة.

وكان ممداني قد حقق فوزاً مفاجئاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي خلال يونيو الماضي، مما منحه الصدارة في سباق العمدة، خاصةً وأنه يشغل منصب نائب في برلمان ولاية نيويورك عن حي كوينز الشعبي.

أما عن خلفيته الشخصية والسياسية، فقد وُلد ممداني لعائلة هندية وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، ويُعرف بانتمائه الإسلامي، والاجتماعي، واليساري، إلى جانب معارضته الصريحة لسياسات إدارة ترامب، ولا سيما في القضايا الاقتصادية والهجرة.

من ناحية نتائج الاستطلاعات، أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري تقدم ممداني بفارق يتراوح بين 11 و13% على منافسه كومو، فيما يتراوح الدعم لسليوا بين 15 و19%.

علاوة على ذلك، أشار استطلاع لشبكة فوكس نيوز شمل 1003 ناخبين مسجلين إلى أن ممداني يحظى بتأييد 52% مقابل 28% لكومو و14% لسليوا.

ويستفيد ممداني من دعم قوي لجناح اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى دعم شخصيات بارزة مثل عضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز.

وتشير تحليلات النتائج إلى تفوق ممداني بين الناخبين من أصول آسيوية بنسبة 67%، ولاتينية 50%، وأفريقية-أمريكية 48%، بينما يحظى بدعم معتدل لدى الناخبين البيض بنسبة 37%. في المقابل، يُسجل كومو أعلى نسبة تأييد بين الناخبين اليهود 60%.

وفيما يخص البرنامج الانتخابي، يتضمن مقترحات لتجميد الإيجارات، وإنشاء متاجر بقالة مملوكة للبلدية للحد من ارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى إصلاحات في البنية الاجتماعية والخدمات العامة.

ومن المتوقع، حسب آراء الناخبين والمراقبين، أن تشكّل سياسات ممداني نموذجاً للقيادة التقدمية في أكبر مدينة أمريكية، وأن تضع نيويورك على خط مواجهة مباشرة مع الإدارة الفيدرالية إذا أصبـح عمدةً للمدينة.

المصدر: مواقع