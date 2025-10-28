إيران تنضم إلى الدول الرائدة عالميًا في تطوير برمجيات السلامة والجودة للملاحة الجوية

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن انضمامها إلى قائمة الدول الخمس الرائدة عالميًا في تطوير البرمجيات المتخصصة لأنظمة إدارة السلامة (SMS) وضمان الجودة في قطاع الملاحة الجوية.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن المشاريع الإيرانية تم تسجيلها في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة جنيف، فيما أظهر تقرير ISA Europe أن هذه المشاريع حققت مؤشر ابتكار بنسبة 100٪.

وتتميز هذه الأنظمة بالامتثال الكامل لمتطلبات EASA وICAO، فضلاً عن رفع مستوى نضج السلامة الجوية ودقة تحليل بيانات الطيران بشكل ملحوظ، ما يعزز مكانة إيران كأحد الرواد العالميين في تكنولوجيا السلامة وجودة الطيران، ويفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة الطيران المحلية.

وأوضح البيان أن دولًا مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا كانت تمتلك هذه البرمجيات مسبقًا، إلا أن شركات الطيران الإيرانية لم تتمكن من الحصول عليها بسبب الحظر الجائر المفروض على البلاد، ما دفع إيران إلى توطين هذه الصناعة محليًا نحو الاكتفاء الذاتي.

ويعد هذا الإنجاز تاريخيًا في تعزيز قدرة إيران على تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطيران المدني، ويؤكد التزامها بالابتكار والاستقلالية التكنولوجية في مواجهة القيود الدولية.

المصدر: وكالات