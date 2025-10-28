رئيس وزراء كندا يؤكد استعداده لاستئناف المحادثات مع امريكا

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس الإثنين استعداده للجلوس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة إطلاق الحوار التجاري بين البلدين، بعد قرار واشنطن رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية بنسبة إضافية قدرها 10%.

وقال كارني في مؤتمر صحافي على هامش قمة إقليمية في ماليزيا: “نحن مستعدون للجلوس مع الولايات المتحدة، سواء أنا مع الرئيس ترامب أو أعضاء الحكومة مع نظرائهم الأميركيين، عند جاهزية الجانب الأميركي.

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية في كندا جاهزة لمواصلة النقاش متى رغب الجانب الأميركي بذلك.

وجاء تصريح كارني عقب إعلان ترامب تعليق كافة المباحثات التجارية مع كندا، احتجاجًا على حملة إعلانية اعتبرها “زائفة” أطلقتها مقاطعة أونتاريو الكندية حول الرسوم الجمركية، تضمن مقتطفًا من خطاب للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان يحذر فيه من تداعيات الحواجز التجارية.

وقد فرضت سياسات الرسوم الأميركية مؤخراً تداعيات كبيرة، خصوصاً في قطاعات الصلب والألومنيوم والسيارات الكندية، وهو ما أدى إلى فقدان وظائف وضغوط متزايدة على الشركات المحلية في كندا.

المصدر: وكالات