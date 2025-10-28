ترامب يوقع اتفاقا مع طوكيو بشأن المعادن النادرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة “حليف لليابان على أقوى المستويات”، وذلك خلال لقائه في طوكيو رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سناي تاكايتشي، التي وصفها بأنها ستكون “أحد أعظم رؤساء الوزراء في اليابان”.

واستقبلت تاكايتشي الرئيس الأميركي في مقر رئاسة الوزراء، في أول لقاء مباشر بينهما بعد أيام من توليها المنصب، وأعربت عن رغبتها في “تحقيق عصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأميركي، حيث تصبح اليابان والولايات المتحدة أكثر قوة وازدهاراً معاً”.

ووقع الجانبان اتفاقاً يؤمن إمدادات المعادن النادرة والاستراتيجية بين البلدين، ضمن جهود مشتركة لتعزيز سلاسل التوريد الحيوية في ظل التنافس الاقتصادي العالمي.

وتأتي زيارة ترامب لليابان ضمن جولة آسيوية تشمل ماليزيا وكوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يلتقي في الأخيرة نظيره الصيني شي جينبينغ لبحث سبل تخفيف التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد حرب الرسوم الجمركية التي أثرت في الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات