وزارة الصحة في غزة: المجاعة وشيكة والواقع الصحي كارثي مع استمرار حصار الاحتلال

نبّه مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، الاثنين، إلى مخاطر تجدد المجاعة في القطاع المحاصر، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الأساسية والإمدادات الطبية.

وأوضح البرش أن “سلطات الاحتلال ما زالت تمنع إدخال المحاليل الطبية إلى غزة”، محذّرا من أن “النتائج الكارثية لهذا الحصار ستظهر تباعًا على الواقع الصحي”.

ولفت البرش الى أن “العلاجات الخاصة بمرضى السرطان توقفت بالكامل بسبب نفاد الأدوية والبروتوكولات الطبية، الأمر الذي يتسبب بوفاة مريض يوميًا في القطاع”، مشيرًا إلى أن “مرضى الضغط والسكري يعانون كذلك من انقطاع تام في أدويتهم”.

وقال البرش إن “انتشار فيروس جيلان بيريه داخل القطاع نتيجة انعدام المياه النظيفة وتدهور البيئة الصحية”، مطالبا “بفتح ممر طبي وإنساني عاجل لإنقاذ حياة آلاف المرضى”.

وكشف البرش أن “22 ألف مريض في غزة يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في الخارج، من بينهم 18 ألفًا استكملوا الإجراءات الطبية اللازمة لكنهم ما زالوا بانتظار الموافقات”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام