الجبل الأسود يعلق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع تركيا بعد أحداث عنف في بودجوريكا

أعلنت حكومة الجبل الأسود، يوم الاثنين، تعليق العمل بشكل مؤقت باتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع تركيا، إثر أحداث عنف شهدتها العاصمة بودجوريكا، وأسفرت عن توقيف العشرات من المواطنين الأتراك والأذربيجانيين.

وأوضحت السلطات أن الشرطة ألقت القبض على شخصين، أحدهما تركي والآخر أذربيجاني، عقب شجار مساء السبت أدى إلى طعن مواطن محلي. وخلال التحقيقات، تم توقيف 45 شخصًا من البلدين، وأمرت السلطات بترحيل 8 منهم فيما فُرضت غرامات مالية على 7 آخرين.

ورد عدد من سكان الجبل الأسود على الواقعة بتخريب سيارات تحمل لوحات تركية، فيما اضطر بعض الأتراك للاختباء داخل ملهى ليلي، وشهد أحد المطاعم التي يديرها أتراك وسط العاصمة اقتحامًا وتكسيرًا للنوافذ مساء أمس. وشهد محيط أحد المباني حيث يُحتجز الموقوفون تواجدًا مكثفًا للشرطة لمنع المتظاهرين من الاقتراب، وسط شعارات مناهضة للأتراك.

وأفادت النيابة العامة بأن أعمال العنف خلفت أضرارًا في مركبتين وممتلكات تجارية تعود لمواطن تركي، مع إعلان فتح تحقيق في احتمال وقوع جرائم كراهية ذات طابع عنصري أو عرقي.

وفي أعقاب هذه الأحداث، أعلن رئيس الوزراء ميلويكو سباييتش تعليق نظام دخول الأتراك بدون تأشيرة، المعمول به منذ 2008، مؤكدًا مراعاة أوضاع 14 ألف مواطن تركي يقيمون حالياً في البلاد.

من جانبه، استنكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش الخطاب المعادي للأتراك، داعيًا إلى ضبط النفس، وقال: “لا مكان للوصم الجماعي أو تحميل شعب بأكمله مسؤولية فردية”.

في المقابل، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء الجبل الأسود ونظيره إرفين إبراهيموفيتش، حيث أعربت أنقرة عن توقعها باتخاذ السلطات المحلية جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحقوق رعاياها.

وتشير البيانات الرسمية إلى تزايد عدد المواطنين الأتراك الذين يفتتحون شركات أو يبحثون عن فرص عمل في الجبل الأسود، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 620 ألف نسمة ويعتمد بشكل كبير على السياحة، جنبًا إلى جنب مع استعداد البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا.

وتوضح الإحصاءات الرسمية الصادرة في فبراير الماضي أن البلاد تستقبل سنويًا ما يقارب 320 ألف زائر من تركيا و230 ألفًا من روسيا، فضلًا عن نحو 15 ألفًا من أذربيجان.

المصدر: مواقع