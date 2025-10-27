الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:25
    تقارير مصورة

    غزة تنهض مجدداً… مخيم الشاطئ يستعيد أنفاسه بعد العدوان

    تعود الحياة تدريجيا إلى مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة
    تقرير: عماد عيد

    المصدر: موقع المنار

    من معركة وجود إلى معركة اضطراب… الحرب على غزة تكشف هشاشة المجتمع الصهيوني

    تململ صهيونيّ من تبعية نتنياهو الكاملة لواشنطن في حرب غزة

    موقف واضح من حزب الله: الانتخابات في وقتها و مواجهة العدوان هي مسؤولية الدولة

