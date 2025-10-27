النائب فضل الله: شعبنا متمسك بأرضه رغم خطر الاغتيال… وخيارنا هو خيار المقاومة والشهداء

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ما يجري في الجنوب هو استمرارٌ لمحاولات العدو تحقيق ما عجز عنه في الحرب، عبر الضغط على الأهالي ودفعهم إلى ترك أرضهم وتحويل القرى الحدودية إلى منطقة عازلة خالية من السكان.

وقال فضل الله: “لكن، بكل أسف، هذه الدولة عندما تسلّمت زمام الأمور استُبيحت السيادة أكثر، ولم نجد فعالية حقيقية ولا خطوات جادة من مؤسساتها لحماية الناس، ما يشجع العدو أكثر على مواصلة اعتداءاته لتحقيق أهدافه، في مقدمها منع عودة الأهالي إلى قراهم”.

وأضاف أن العدو يسعى إلى “دفع الجنوبيين إلى ترك أرضهم وعدم الاستقرار فيها نتيجة للشعور بعدم الأمن والأمان، والضغط على الدولة اللبنانية لتقديم المزيد من التنازلات”، مؤكدًا في المقابل أن “شعبنا يتمسك بأرضه أكثر فأكثر، وشبابنا باقون فيها رغم خطر الاغتيال، وأهلنا يعيدون إحياءها باستثناء الحافة الأمامية لأسباب معروفة”.

وشدد فضل الله على أن “الجنوب لن يفرغ من أبنائه، فكما واجهنا في الحرب بالسلاح والتضحيات، نواجه اليوم بالثبات والإعمار”، مضيفًا: “نصرّ على إعادة إعمار المناطق التي يريد العدو منع إعمارها، وتمامًا كما جرى في الحرب، حين كان شبابنا يقاتلون ويستشهدون لمواجهته، بقي إخوانهم على عهدهم معهم. واليوم، رغم اختلاف طبيعة المواجهة، إلا أن القرار والشجاعة والحكمة هي نفسها، وخيارنا الوحيد الذي يبقينا في الجنوب ويحفظ كرامتنا هو خيار المقاومة وخيار الشهداء”.

وفي معرض تعليقه على الدعوات لاتخاذ خيارات أخرى في مواجهة الواقع الحالي، قال فضل الله: “علينا أن ندرس كل الواقع والظروف والانعكاسات، وألا نعفي مؤسسات الدولة من مسؤولياتها، حتى وإن بدت عاجزة أو ضعيفة، أو أن بعضَها لا يريد أن يتحمل مسؤولياته، أو أن بعض القوى تسعى لاستثمار هذا الدم لتحقيق أهداف سياسية أو إخلال بالتوازنات والمشاركة في الدولة”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله