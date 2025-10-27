النائب علي عمار: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها على أساس القانون الحالي

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مؤكدًا التمسك بالقانون الانتخابي النافذ حاليًا.

وقال إن بعض الأفرقاء السياسيين يسعون اليوم للانقلاب على القانون الذي صادقوا عليه في الدورة السابقة، معتبرًا أن هذه المحاولات تهدف إلى تعطيل الانتخابات أو تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، وهو أمر لن يُسمح به بأي شكل من الأشكال.

وأشار النائب عمار إلى أن الحفاظ على القانون الحالي يُعد ضمانة لاستقرار العملية الديمقراطية ومنع أي استغلال سياسي للوضع الراهن، مؤكدًا أن أي محاولة لتغيير القانون في هذه المرحلة تشكل تجاوزًا واضحًا للمصلحة الوطنية ولإرادة المواطنين.

وأضاف أن الالتزام بالقانون هو السبيل الأمثل لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، تتيح لكل اللبنانيين ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم دون أي تدخل أو تلاعب.

جاءت تصريحات النائب عمار خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد مصطفى أحمد شحادي “أبو تراب” ونجله علي الرضا شحادي “جواد البرج” في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري وعدد من العلماء والشخصيات والفعاليات وعوائل الشهداء.

وخلال كلمته، شدد النائب على أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الراهنة في لبنان تستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية، داعيًا الحكومة وأجهزتها الرقابية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لتفلّت الأسعار وممارسات بعض التجار، وضمان حقوق المواطنين الأساسية في الحصول على حاجاتهم الضرورية. وأكد أن التكاتف الوطني والمجتمعي هو السبيل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحسين ظروف حياة اللبنانيين، بما يعكس مسؤولية الجميع تجاه الوطن والمواطن.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله