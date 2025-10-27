الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:53
    لبنان

    لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني دانت جريمة قتل أبو حنا

      أصدرت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بيانًا تدين فيه الجريمة التي أودت بحياة الشاب إيليو إرنستو أبو حنا، معربة عن أصدق التعازي لعائلته ومحبيه.

      وأكدت اللجنة أنها تتابع التحقيق الجاري تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مشددة على أن الدرس الأهم من هذه الجريمة هو أن السلاح الموجود بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يشكل خطرًا على الاستقرار وأمن اللبنانيين.

      وأعادت اللجنة التأكيد على التزامها بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

      المصدر: قناة المنار

