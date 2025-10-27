تحقيق أميركي يكشف تورّط أمازون في دعم آلة الحرب الإسرائيلية

كشف تحقيق موسع أن شركة أمازون زوّدت شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بخدمات حوسبة سحابية متقدمة، استُخدمت في عمليات عسكرية ضد قطاع غزة.

وأوضح التحقيق أن شركات مثل رافائيل و”الصناعات الجوية الإسرائيلية” اعتمدت على هذه الخدمات لتشغيل منظومات قتالية وتحليل بيانات استخبارية ميدانية، ما ساهم في تنفيذ ضربات دقيقة بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ موجّهة، وأدى إلى سقوط مئات القتلى المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

ويأتي هذا التعاون ضمن مشروع حكومي-خاص لتزويد مؤسسات الاحتلال المدنية والعسكرية بخدمات سحابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الأمنية، بما يتيح تخزين البيانات محليًا ويمنح المؤسسة العسكرية قدرات رقمية متقدمة لتحديد الأهداف وتنفيذ العمليات بدقة أكبر.

وأشار التحقيق إلى أن هذا المشروع أثار جدلاً واسعًا حول مسؤولية الشركات التكنولوجية عن استخدام تقنياتها في تطبيقات عسكرية تؤثر على المدنيين.

