افتتاح مكتب “المشروع الأخضر” في راشيا برعاية وزير الزراعة نزار هاني

برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، افتُتح اليوم في مبنى بلدية راشيا مكتب “المشروع الأخضر”، وذلك بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل الشيخ، واتحاد بلديات قلعة الاستقلال، وبلدية راشيا، وبحضور النائب وائل أبو فاعور، والنائب غسان سكاف، ومفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، إلى جانب فعاليات حزبية ورؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير وشخصيات اجتماعية، وحشد من الأهالي.

استهلّ الحفل بكلمات رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات المشاركة، مؤكدين أهمية المشروع في دعم القطاع الزراعي وتحفيز التنمية الريفية في منطقة راشيا ومحيطها.

وشدد وزير الزراعة نزار هاني في كلمته على ضرورة تنظيم استعمال الأدوية الزراعية ضمن خطة الوزارة للعام المقبل، وقال: “الهدف الثاني هو تحقيق رقابة كاملة ومتكاملة لاستعمال الأدوية الزراعية. مع بداية العام المقبل، سنطلق نظام الوصفة الزراعية، بحيث لا يُسمح ببيع الأدوية الزراعية بشكل عشوائي، تمامًا كما في الصيدليات، سيكون هناك مهندس زراعي يصف الدواء الزراعي ويشرف على توزيعه بعد تدريب وتأهيل مهني دقيق.”

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء سجل وطني للمزارعين يمنح بطاقة زراعية تحمل رقمًا موحدًا وQR Code، ما يتيح للمزارعين الاستفادة من الدعم والقروض والمساعدات التقنية، ويشكّل قاعدة بيانات دقيقة لتخطيط السياسات الزراعية الوطنية والمحلية.

وختم هاني بالتأكيد أن “الزراعة لا يمكن إدارتها مركزيًا، بل من خلال مراكز الوزارة المنتشرة في المناطق اللبنانية بالتعاون مع الاتحادات والجمعيات والتعاونيات الزراعية”، مشيدًا “بالتعاون المثمر بين الوزارة والمجتمع المحلي.”

من جهته، ألقى النائب وائل أبو فاعور كلمة شدد فيها على أهمية هذه الخطوة في استعادة راشيا مكانتها الزراعية، وقال: “الطموح أن تعود راشيا لتكون خضراء، وأن يستطيع هذا المركز خدمة النهضة الزراعية المنشودة. فالمكتب هنا ليس فقط لاستقبال الطلبات، بل للبتّ بها مباشرة دون الحاجة إلى مراجعات خارج المنطقة، ما يسهّل عمل المزارعين والتعاونيات الزراعية.”

وأشار أبو فاعور إلى أن “القرض الجديد الذي أُقر في المجلس النيابي يشمل تمويلًا للبرك والخزانات والأقنية الزراعية وأنظمة الري الحديثة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من دعم الزراعة”، مؤكدًا “ضرورة توجيه الجهود نحو زراعات حديثة تتلاءم مع الواقع المناخي المتغيّر.”

واختُتم الحفل بإزاحة الستار عن لوحة باسم المشروع إيذانًا ببدء عمل المكتب، ثم قام الحاضرون بجولة في مكاتب المشروع الجديد.

