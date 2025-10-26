الطقس غائم غدا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة في الداخل والجبال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات، ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض في المناطق الجبلية. كما تنشط الرياح شمال البلاد، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 19 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 26 درجة، في الداخل من 13 إلى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.