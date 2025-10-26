المقداد: لا يمكن القبول بموازنة لا تتضمن تمويلًا لإعمار الجنوب

رعى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية لبئر بلدة ‏شعت، الذي نظمته البلدية، وتضمن تركيب مضخة جديدة بقوة 125 حصانًا، وحقل ألواح طاقة شمسية يضم ‏‏390 لوحًا مع كامل تجهيزاته، بلغت كلفته الإجمالية نحو 181 ألف دولار.‏

وخلال كلمته في المناسبة، انتقد المقداد الصمت الرسمي حيال هذه الاعتداءات، قائلاً إن “اللبنانيين كانوا ينتظرون من الحكومة، ومن ‏وزارة الخارجية تحديدًا، موقفًا واضحًا يدين العدو “الإسرائيلي”، لكن للأسف لم يصدر أي بيان في هذا الاتجاه، وكأن ‏دماء اللبنانيين لا تعنيهم”.‏

وأضاف أنّ “المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات”، مؤكدًا أنّ “لا قوة في العالم ‏يمكن أن تثنيها عن الاستمرار في مسيرتها لحماية الوطن وصون سيادته ووحدته، ومواجهة كل محاولات الفتنة ‏الداخلية”.‏

ودعا المقداد إلى الإسراع في اتخاذ قرار بإعادة إعمار الجنوب، مشددًا على ضرورة السماح بدخول التمويل الخارجي ‏ودعم التمويل الداخلي عبر الموازنة العامة، قائلاً إنه “لا يمكن القبول بموازنة لا تتضمن تمويلًا لإعمار الجنوب، ‏وإذا فُرضت موازنة من دون ذلك فسيتم رفضها”.‏

وأكد المقداد على وحدة الموقف بين حزب الله وحركة أمل في مختلف الملفات الوطنية، نافيًا أي حديث ‏عن تباين أو تمايز بينهما، وقال إن “الموقف واحد في السياسة، وفي الحكومة، وفي المجلس النيابي، وفي ‏الميدان، ولا يوجد موقفان ولا تمايز ولا تباين، نقطة على السطر”.‏