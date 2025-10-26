خليل الحية: الاحتلال لم ينجح في تحقيق أهدافه.. ولن نمنحه ذريعة لاستئناف الحرب

صرّح رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن الاحتلال لم ينجح في تحقيق أهدافه رغم مرور عامين على اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن الحركة لن تمنحه أي ذريعة لاستئناف القتال.

وأوضح الحية أن الحركة سلّمت 20 أسيراً “إسرائيلياً” بعد مرور 72 ساعة على سريان وقف إطلاق النار، كما سلّمت 17 من أصل 28 جثة تعود لأسرى، مؤكداً أن عمليات البحث عن بقية الجثامين ستتواصل في مناطق جديدة.

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، أكد الحية عدم وجود تحفظات على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لتولي المسؤولية، مشيراً إلى استعداد الحركة لتسليم كافة مقاليد الإدارة، بما في ذلك الملف الأمني، إلى لجنة وطنية متفق عليها.

كما كشف عن توافق تم التوصل إليه مع حركة فتح بشأن نشر قوات أممية للفصل بين الأطراف ومراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب اتفاق مع مختلف الفصائل على أن تتولى الهيئة الأممية مهمة إعادة إعمار غزة.

وفي سياق الجهود السياسية، شدد الحية على رغبة الحركة في التوجه إلى الانتخابات كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الوطني، قائلاً: نحن شعب واحد ونريد سلطة واحدة وحكومة واحدة.

وأشار إلى لقاء جمعه بكل من ويتكوف وكوشنر، أبلغهما خلاله بأن الحركة تسعى إلى الاستقرار، معرباً عن قناعته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قادر على كبح جماح الاحتلال.

وفي معرض حديثه عن تطورات الحرب، اعتبر الحية أن استهداف العاصمة القطرية الدوحة وفشل الاحتلال غير المسبوق في تحقيق أهدافه يمثلان انتكاسة كبيرة للاحتلال، مؤكداً أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وأنه في حال انتهى الاحتلال، فإن هذا السلاح سيؤول إلى الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن مسألة السلاح لا تزال قيد النقاش مع الفصائل والوسطاء، وأن الاتفاقات بهذا الشأن لا تزال في بدايتها، مشدداً على أن أي موقف ستتخذه الحركة سيكون منسجماً مع الموقف الوطني المتوافق عليه.

وفي ما يخص الوضع الإنساني، أشار الحية إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى ستة آلاف شاحنة مساعدات يومياً، وليس 600 فقط، متهماً الاحتلال بتعطيل دخول بعض المواد وكأن الحرب لا تزال مستمرة. وأكد أن استمرار الخروق يثير قلق السكان ويهدد استقرار الاتفاق، داعياً الوسطاء إلى التدخل العاجل لتحسين الوضع الإنساني.

الحية أكد على أن قضية الأسرى تمثل أولوية وطنية، وأن الجهود مستمرة لإنهاء معاناة جميع الأسرى، رغم تعنت الاحتلال في الإفراج عن عدد من الأسماء.

المصدر: فلسطين اليوم