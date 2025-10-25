قوى الأمن: لا وجود لعصابات خطف من لبنان إلى سوريا

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، السبت، أنه لا وجود لعصابات خطف من لبنان إلى سوريا.

وجاء في البيان “يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مزعومًا مفاده تعرّض إحدى الفتيات للخطف من منطقة شاتيلا وتعرّضها للتعذيب والتخدير، على يد عصابة تنشط في خطف الفتيات وتهريبهنّ إلى سوريا، ومن ثمّ رميها في الشارع، والعثور عليها على طريق الجديدة قرب إحدى حاويات النفايات”.

وأضاف البيان أن “فتاة فلسطينية الجنسية (مواليد 2007) ادعت في فصيلة طريق الجديدة بتاريخ 23-10-2025 أنها تعرّضت لعملية خطف”، وتابع: “بالتوسّع في التحقيق من قبل شعبة المعلومات، تبيّن أن رواية الخطف غير صحيحة، إذ اعترفت الفتاة بأنها غادرت منزلها بمحض إرادتها لأسباب شخصية وعائلية، وأنها اختلقت القصة لاستعطاف ذويها وعدم إحراج نفسها أمامهم، وقد تُركت بسند إقامة بناءً لإشارة القضاء المختص”.

وأكد البيان أن “المديرية العامة تجدّد تأكيدها عدم وجود عصابات خطف فتيات في لبنان، ولا عصابات خطف فتيات إلى سوريا”، وتابع: “تتمنى المديرية العامة على وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخّي الدقة قبل تداول أي خبر غير صحيح، وعدم التسرّع في نشر مثل هذه الأخبار، وأخذ الحذر من أي إشاعة تثير قلق المواطنين وخوفهم”، وأضاف: “تطلب المديرية العامة ممن نشر هذا الخبر الخاطئ إعادة نشر الخبر الصحيح، إحقاقًا للحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام