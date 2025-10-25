“لقاء الأحزاب”: على الحكومة اللبنانية التكامل مع المقاومة والشعب للدفاع عن الوطن

أعلن “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في مدينة طرابلس في بيان له السبت أن “الأزمة التي يعيشها لبنان ليست ظرفية أو إدارية، بل هي نتاج منظومة طبقية ريعية حاكمة، تحالفت فيها المصارف مع الزعامات الطائفية، فحوّلت الدولة إلى شركة خاصة للنهب المنظّم، وأفقرت الناس ونهبت أموالهم وعمّقت التبعية للخارج، فيما تُركت الطبقة العاملة والكادحون يواجهون الجوع والعوز بلا حماية ولا حقوق”.

من جهة ثانية، دان اللقاء “تصاعد الغارات الجوية الصهيونية واتساع نطاق العدوان على لبنان، الذي بات يطال عمق شمال الليطاني والبقاع، مخلّفًا الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والبنى التحتية”، وأضاف أن “هذه الاعتداءات المتكرّرة تمثّل استمرارًا للمشروع الصهيوني – الإمبريالي الهادف إلى إخضاع لبنان وكسر إرادة المقاومة، في خرق سافر لسيادة الدولة وللاتفاقيات الدولية”، وتابع أن “هذا العدوان يأتي في سياق استغلال العدو للأزمة الداخلية اللبنانية ومحاولة فرض معادلات جديدة على حساب المقاومة والشعب”.

وحمّل اللقاء “العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني”، ودعا “الحكومة اللبنانية إلى التكامل مع المقاومة والشعب في الدفاع عن الوطن، وتحرير الأسرى، واستكمال تحرير الأرض من رجس الاحتلال”، وشدد على “التضامن مع غزة ومع الأسرى ومع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والعنصرية الصهيونية”، ولفت إلى أن “المعركة واحدة في لبنان وفلسطين وكل المنطقة ضد الاستعمار وأدواته الرجعية العربية”.

وأكد اللقاء أن “طرابلس ستبقى صوت الناس وضمير الوطن وحصن الانحياز لقضايا الفقراء والمقاومة والعدالة”، وأضاف “ستظل طرابلس كما كانت دائمًا في طليعة النضال الوطني والقومي ضد الفساد والاحتلال والاستغلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام