وقفة تضامنية في مخيم البداوي دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال

شهد مخيم البداوي، اليوم، وقفة تضامنية بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، شاركت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى والأحزاب الوطنية اللبنانية.

بدأت الفعالية بدقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم ألقى رئيس المنتدى الإسلامي للدعوة والحوار الشيخ محمد خضر كلمة شدّد فيها على أن الأسرى هم رموز الصمود الذين جسّدوا الإيمان بالقضية من خلف القضبان، مؤكدًا أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة، ومجددًا العهد للأسرى والقادة الشهداء، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، بالاستمرار في طريق التضحيات حتى النصر الكامل.

بدوره، ألقى عاطف خليل كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجّه فيها التحية للأسرى الذين حوّلوا الزنازين إلى منارات كرامة وإصرار، مؤكدًا أن المقاومة لن تتراجع حتى تحرير الأرض والإنسان، وأن سلاح المجاهدين هو عنوان الكرامة وصانع الحرية، مشيرًا إلى أن نهج المقاومة سيبقى خيار الأحرار حتى عودة اللاجئين وتحرير القدس.

من جانبه، وجّه ممثل الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في الشمال جاك رستم تحية إكبار إلى المقاومين والشهداء، مؤكدًا أن سلاح المقاومة باقٍ، وأن وحدة الموقف في لبنان والمنطقة هي خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيدًا بثبات محور المقاومة الذي يشكّل اليوم درع الأمة في وجه العدوان.

واختُتم اللقاء بكلمة مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في الشمال بسام موعد، الذي أكد أن ما يقدّمه أبناء غزة وجنوب لبنان من تضحيات هو دفاع عن الأمة ومقدساتها، مشددًا على أن قضية الأسرى لا يمكن أن تُحل إلا بالمقاومة وليس بالتفاوض، داعيًا إلى وحدة الصف الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية التي تحفظ الأرض والهوية.

وجدد المشاركون العهد للأسرى والقادة الشهداء بمواصلة درب المقاومة حتى التحرير والنصر.

المصدر: موقع المنار