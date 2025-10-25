رئيس حكومة تايلاند يتوجّه إلى ماليزيا لتوقيع اتفاق وقف النار مع كمبوديا بحضور ترامب

يتوجه رئيس الحكومة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، إلى ماليزيا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا، في مراسم من المقرر أن يشهدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي هذا الاتفاق بعد وساطة أميركية لإنهاء نزاع حدودي دام خمسة أيام في تموز/يوليو الماضي، أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص ونزوح نحو 300 ألف شخص مؤقتًا. وأوضح تشارنفيراكول أنه سيعود إلى بلاده فور انتهاء مراسم التوقيع، غائبًا عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية، بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت.

ويجتمع وزراء خارجية “آسيان” اليوم في كوالالمبور لمناقشة تعزيز التعاون الإقليمي والتجارة متعددة الأطراف، في وقت تُعقد فيه محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين على هامش القمة. كما تستعد الرابطة للترحيب بتيمور الشرقية كعضو جديد، لتصبح الدولة الحادية عشرة في التكتل الإقليمي.

وكان وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، قد أكد حضور ترامب مراسم توقيع اتفاق السلام خلال قمة “آسيان” المقررة بين 26 و28 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: وكالات