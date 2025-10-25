السبت   
    لبنان

    مدير الدفاع المدني يقوم بجولة تفقدية لمراكز في علما الشعب وميس الجبل

      أجرى المدير العام للدفاع المدني، العميد الركن عماد خريش، جولة تفقدية شملت مركزي علما الشعب وميس الجبل، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جهوزية المراكز في المناطق الحدودية.

      واطلع خريش على أوضاع العناصر وظروف خدمتهم على الخطوط الأمامية لمواجهة المخاطر الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مستمعًا إلى شرح مفصل حول الجهوزية العملية واحتياجات المراكز.

      وشدّد المدير العام على “الإرادة الصلبة التي يتمتع بها عناصر الدفاع المدني في أداء مهامهم الإنسانية وسط التحديات الأمنية”، مؤكّدًا أنّ صمودهم يشكّل دعامة أساسية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم في هذه الظروف الدقيقة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      شهداء الدفاع المدني: بلسموا الجراح وارتقوا بالشهادة

      النائب حسن عز الدين: المقاومة بخير… وسنواصل مسؤولياتنا لإعادة الإعمار وإخراج العدو من أرضنا المحتلة

      افتتاح مجمّع مدرسي مؤقت في ميس الجبل لاستقبال 300 طالب يوميًا

