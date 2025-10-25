الرئيس الكولومبي: لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبداً رغم العقوبات الأمريكية

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إدراجه هو وعائلته في قائمة العقوبات الأمريكية، مؤكدًا أنّه “لن يتراجع خطوة واحدة ولن يركع أبداً”.

وقال بيترو إنّه وُضع على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع زوجته وأولاده، مشيرًا إلى أنّ محامي دفاعه سيكون داني كوفاليك من الولايات المتحدة. وأضاف أنّ القرار الأمريكي جاء رغم جهود بلاده الطويلة في مكافحة الاتجار بالمخدرات، واصفًا الإجراء بالمفارقة.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أنّ العقوبات ترتبط بارتفاع إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى مستويات قياسية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع المدفوعات أو الإعانات لكولومبيا، مطالبًا بوقف الإنتاج فورًا.

وجاء هذا التطور بعد تصاعد التوتر بين البلدين إثر تدمير القوات الأمريكية لإحدى السفن في 16 سبتمبر، وما وصفه بيترو حينها بأنه “انتهاك للسيادة الكولومبية”.

المصدر: روسيا اليوم