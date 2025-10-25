نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تتجاوب إلا مع لغة الاحترام

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أنّ “اللغة الوحيدة التي تردّ عليها إيران هي لغة الاحترام والمساواة”، مشيرًا إلى أنّ العقوبات الأميركية الأحادية “متهوّرة وتعسّفية”، وتستهدف دولًا تلتزم بالقانون الدولي.

وفي حديثٍ له، شدّد خطيب زاده على أنّ إيران التزمت دائمًا بالقانون الدولي وتسعى إلى نظام عالمي قائم على العدالة، مؤكدًا أنّ سياسة “الضغط والهيمنة” لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأنّ الطريق الوحيد هو الدبلوماسية المبنية على الاحترام المتبادل.

كما انتقد المسؤول الإيراني ما وصفه بـ”الفهم المزدوج للسيادة” لدى الدول الغربية، معتبرًا أنّ ممارسات الولايات المتحدة تُظهر سعيها لفرض إرادتها على الآخرين، في تناقضٍ واضح مع مبادئ القانون الدولي.

المصدر: وكالة مهر