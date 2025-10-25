السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تتجاوب إلا مع لغة الاحترام

      أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أنّ “اللغة الوحيدة التي تردّ عليها إيران هي لغة الاحترام والمساواة”، مشيرًا إلى أنّ العقوبات الأميركية الأحادية “متهوّرة وتعسّفية”، وتستهدف دولًا تلتزم بالقانون الدولي.

      وفي حديثٍ له، شدّد خطيب زاده على أنّ إيران التزمت دائمًا بالقانون الدولي وتسعى إلى نظام عالمي قائم على العدالة، مؤكدًا أنّ سياسة “الضغط والهيمنة” لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأنّ الطريق الوحيد هو الدبلوماسية المبنية على الاحترام المتبادل.

      كما انتقد المسؤول الإيراني ما وصفه بـ”الفهم المزدوج للسيادة” لدى الدول الغربية، معتبرًا أنّ ممارسات الولايات المتحدة تُظهر سعيها لفرض إرادتها على الآخرين، في تناقضٍ واضح مع مبادئ القانون الدولي.

      المصدر: وكالة مهر

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس الكولومبي: لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبداً رغم العقوبات الأمريكية

      الرئيس الكولومبي: لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبداً رغم العقوبات الأمريكية

      إيران: لا يجوز إساءة استخدام مجلس الأمن أو التلاعب به

      إيران: لا يجوز إساءة استخدام مجلس الأمن أو التلاعب به

      الخارجية الإيرانية: الغارات الإسرائيلية على لبنان اعتداء إرهابي ويجب محاسبة الصهاينة

      الخارجية الإيرانية: الغارات الإسرائيلية على لبنان اعتداء إرهابي ويجب محاسبة الصهاينة