إصابات واعتقالات خلال حملة اقتحام للاحتلال الإسرائيلي بالضفة المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتُقل آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “في محافظة الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال المدينة، بعد إطلاق الجنود قنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين”، وتابعت: “كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية البرج جنوب الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى وقوع إصابات عولجت ميدانيًا”.

وأضافت المصادر أنه “في مدينة البيرة بمحافظة رام الله اندلع حريق في أحد المباني التجارية جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز خلال اقتحامها للمدينة، في حين اعتقلت تلك القوات فتى من المكان”، وتابعت: “كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين واحتجزت آخرين داخل مجمع تجاري في بلدة سلواد شمال شرق رام الله بعد مداهمة المحال التجارية وتفتيشها”.

ولفتت المصادر إلى أنه “في مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا قرب مطعم فلسطين وأطلقت الرصاص تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها المدينة”، وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن وقرى في الضفة من بينها: تقوع، نعلين، جلبون، جنين، نابلس، يطا، المغير، أبو فلاح، وغيرها”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام