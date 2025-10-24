تركيا تعيّن نائب وزير خارجيتها سفيراً لها في دمشق

عينت تركيا، اليوم الجمعة، سفيراً جديداً في سوريا التي تدعم حكومتها الجديدة منذ وصولها إلى السلطة في ديسمبر 2024، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتعيين نائبه نوح يلماز ممثلاً لتركيا في دمشق، بحسب مصادر دبلوماسية نقلت الوكالة عنهم.

وقبل هذا التعيين، كانت تركيا ممثلة في سوريا عبر قائم بالأعمال، ويُفسر تعيين أحد المقربين من الوزير على أنه إشارة دبلوماسية مهمة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق قد قطعت في عهد الرئيس السوري بشار الأسد، الذي دعمت تركيا الحراك المسلح ضده بعد أكثر من عقد من الحرب الدامية.

ومنذ ديسمبر، تعمل الدولتان على تعزيز علاقاتهما وتعاونهما الاقتصادي والعسكري، وكان الوزير فيدان من أوائل المسؤولين الأجانب الذين هنأوا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

ومع ذلك، لا تزال أنقرة قلقة من انتشار قوات سوريا الديمقراطية والمسلحين الأكراد على حدودها.

ولد نوح يلماز عام 1974 في إسطنبول، وهو دبلوماسي مخضرم وكان يشغل منصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية منذ مايو 2024. كما شغل سابقاً منصب المستشار الأول للوزير ثم مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية (SAM) التابع للوزارة من أغسطس 2023 إلى مايو 2024.

وعلى غرار وزير الخارجية، جاء يلماز من وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، ويتقن اللغة الإنكليزية بطلاقة بعد أن شغل عدة وظائف في واشنطن وقام بالتدريس في الولايات المتحدة.

ويشارك البلدان أكثر من 900 كيلومتر من الحدود، ما يجعل التعيين ذا أهمية استراتيجية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية.

المصدر: أ.ف.ب.