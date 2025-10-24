رئيس الوزراء المجري: نبحث سُبُلًا لتخطي عقوبات النفط الروسية الأميركية

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن حكومته تعمل على إيجاد طرق لتجاوز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«لوك أويل»، بهدف الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال أوربان خلال مقابلته الإذاعية الأسبوعية: «تم فرض عقوبات على بعض شركات النفط الروسية (…) ونحن نعمل على إيجاد طرق لتخطيها». وأضاف: «أي شخص يريد خفض الأسعار، خصوصًا أسعار الطاقة، يجب أن يدافع عن حق المجر في شراء النفط والغاز من روسيا، إما بالسعر الذي تعرضه روسيا أو بسعر أرخص».

وتعتبر المجر حليفًا قريبًا لروسيا وللرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتمد بشكل كبير على النفط الروسي. وفي سياق سياسات الطاقة الأوروبية، منح الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا، الدولتين غير الساحليتين والاعتمادتين على النفط الروسي، إعفاءً من التوقف عن استيراد النفط الروسي منذ عام 2022.

ويذكر أن حكومة أوربان كانت قد فرضت في عام 2013 سقفًا على أسعار بيع الطاقة للأفراد، وهو أحد التدابير الرائدة في سياسات الطاقة الوطنية، مشيرًا إلى أن «هذه المعركة لم تنته بعد».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي عن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل»، تشمل تجميد أصولهما في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميركية من التعامل معهما، في أول عقوبات كبيرة على روسيا منذ عودة ترامب إلى السلطة.

وتعتبر الشركتان الروسيتان ركيزة أساسية في قطاع المحروقات الروسي الذي تمول عائداته الحرب ضد أوكرانيا.

من جانب آخر، أعلن الأوروبيون حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الروسي، هي التاسعة عشرة منذ فبراير/شباط 2022، تتضمن وقف كامل لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية 2026، واتخاذ تدابير إضافية ضد أسطول الناقلات الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

المصدر: أ.ف.ب.