    تنصيب “بيتر ماديار” رسميًا رئيسًا للوزراء في المجر

      نصّب البرلمان المجري رسميًا السبت “بيتر ماديار” المحافظ المؤيد لأوروبا رئيسًا للوزراء، في خطوة تطوي صفحة القومي فيكتور أوربان الذي حكم البلاد مدى 16 عاما.

      ماديار الذي برز على الساحة السياسية المجرية قبل عامين فقط، تعهّد “تغيير النظام”.

      وفي ترجمة للتعهد، أمرت رئيسة البرلمان أغنيس فورستهوفر التي انتخبت بغالبية ساحقة، بإعادة رفع علم الاتحاد الأوروبي على مبنى البرلمان، بعدما أُزيل خلال ولاية فيكتور أوربان الذي خسر الانتخابات قبل نحو أربعة أسابيع.

      هذا وتجمّع خارج البرلمان عشرات آلاف الأشخاص لمتابعة جلسة التنصيب التي بُثّت عبر شاشات عملاقة حول المبنى المطلّ على نهر الدانوب.

      وقد لوّح المحتشدون بأعلام المجر والاتحاد الأوروبي.

      وخلال حفل التنصيب الذي جرى بغياب أوربان المستقيل من عضوية البرلمان، قال ماديار “لن أحكم المجر، لكنني سأخدم بلدي”، منددا بفساد نظام أوربان الذي حرم المجريين من “الطرق والمستشفيات والمدارس” التي يحتاجونها.

      لاحقا، خاطب مناصريه خارج البرلمان، وشدّد على البلاد “للجميع.. ومعا يمكننا إعادة بناء المجر”.

      المصدر: وكالة يونيوز

