محكمة تركية ترفض دعوى لعزل زعيم المعارضة أوزغور أوزال

رفضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، دعوى قضائية كانت تطالب بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، وإلغاء نتائج الانتخابات الداخلية للحزب لعام 2023.

وتستند الدعوى، التي رفعها أحد أعضاء الحزب، إلى مزاعم بحدوث مخالفات تنظيمية وشراء أصوات خلال مؤتمر الحزب العام الماضي، وهو ما نفاه الحزب واعتبره محاولة سياسية لتقويض المعارضة عبر استخدام القضاء أداة ضغط.

ويعد أوزغور أوزال (51 عاماً) من أبرز الشخصيات السياسية في تركيا منذ انتخابه زعيماً للحزب خلفاً للرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2023 أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء هذا القرار في وقت حسّنت فيه الأسواق التركية وضعها، إذ صعد المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول بنسبة 3.4% وزادت قيمة الليرة.

ويُنظر إلى رفض المحكمة للدعوى على أنه يخفف من حدة التوتر السياسي داخل صفوف المعارضة التركية ويعزز شرعيتها الداخلية، بعد إعادة انتخاب أوزال الشهر الماضي في مؤتمر استثنائي.

المصدر: وكالات