إردوغان: يجب إجبار “إسرائيل” على الالتزام بوقف إطلاق النار عبر العقوبات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، ضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة من خلال فرض العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة.

وأشار إردوغان إلى أن حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بينما ينتهكه الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن على الولايات المتحدة والدول الأخرى ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بالامتثال.

وتابع الرئيس التركي: “المحادثات بشأن تشكيل قوة مهام معنية بغزة مستمرة، وتركيا مستعدة لتقديم أي شكل من أشكال الدعم”.

كما شدد على أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تتحملها دولة واحدة، مضيفاً: “أطلقنا دعوة لنظرائنا في دول الخليج، وحان وقت التحرك”.

المصدر: وكالات