بزشكيان: أعداء ايران يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى الضغط وبث اليأس لكن الشعب سيتجاوز كل الصعوبات

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أن حكومة الوفاق الوطني تبذل كل جهد ممكن لحل مشاكل البلاد وقال: يسعى أعداء هذه البلاد بكل ما أوتوا من قوة إلى الضغط وبث اليأس، لكن الشعب الإيراني، بفضل الله، وحضوره في الساحة وحكمة قائد الثورة الاسلامية ، سيتجاوز كل الصعوبات بعزة وفخر، ويبني مستقبلًا مشرقًا للبلاد.

وفي إشارة إلى خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية للطاقة، صرّح قائلا: ” تم إطلاق مشاريع ضخمة في مجال محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والدورة المركبة”.

وأضاف: “هناك أكثر من 2000 ميغاواط من محطات طاقة الرياح، وحوالي 40 ألف ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية، وما يقرب من 8 آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الدورة المركبة في مراحل مختلفة من التنفيذ، ويمكن أن يُسهم تنفيذ هذه المشاريع بشكل كبير في توفير إمدادات طاقة مستدامة في البلاد”.

كلام بزشكيان جاء في ختام زيارته الى محافظة اذربيجان الغربية حيث أشاد بمبادرات المحافظة، وقال: “تعقد حكومة الوفاق الوطني اجتماعات منتظمة مع رواد الأعمال والمصدرين والناشطين الاقتصاديين ومديري قطاعات النفط والغاز والتعدين لإزالة العوائق القانونية والإدارية أمام الإنتاج والتصدير”.

المصدر: وكالة مهر