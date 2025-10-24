الخارجية الإيرانية: الغارات الإسرائيلية على لبنان اعتداء إرهابي ويجب محاسبة مرتكبيها

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الغارات التي شنّها الكيان الإسرائيلي يوم أمس على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، واصفًا إياها بأنها جريمة إرهابية.

وأكد بقائي أنّ استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب نتيجة الدعم الأميركي المستمر له، إضافة إلى اعتداءاته المتكررة على السيادة اللبنانية وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، يوضح الطبيعة الإرهابية والتوسعية لهذا الكيان.

وشدّد على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في مواجهة هذه الانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالات