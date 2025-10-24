مندوب الصين لدى الأمم المتحدة : يجب تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة دائمة

قال فو كونغ، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، إن “الحرب الدموية في غزة أكدت مرارًا أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل الأزمات، بينما يؤدي العنف المضاد للعنف إلى دوامة لا تنتهي”، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بشروط اتفاق الهدنة، والعمل لضمان استعادة غزة الأمن والاستقرار.

وأضاف فو أن استمرار القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية “يُبقي معاناة السكان في مستويات كارثية”، داعيًا “إسرائيل” إلى فتح جميع المعابر أمام تدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم، ورفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية.

وأكد المندوب الصيني أن “غزة هي وطن الشعب الفلسطيني، وليست ورقة مساومة في لعبة السياسة الدولية”، مضيفًا أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تحترم مبدأ “الفلسطينيون يحكمون فلسطين”، وتستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني.

وأشار فو إلى أن “عامين من القصف العشوائي دمّرا غزة وجعلاها غير صالحة للعيش، ومن الضروري البدء الفوري في إعادة الإعمار واستعادة سبل المعيشة”.

وفي كلمته، شدد الدبلوماسي الصيني على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وأن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وحده كفيل بإنهاء المظالم التاريخية ووضع أسس سلام دائم.

كما طالب كيان الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتوقف عن إضعاف السلطة الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالات