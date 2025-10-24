الجمعة   
    دولي

    الدفاع الروسية: إسقاط 111 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

      أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي دمّرت 111 طائرة مسيّرة تابعة لقوات كييف أثناء تصديها لهجمات جديدة شنّتها القوات الأوكرانية على عدد من المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.

      وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت 34 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و11 في كالوغا، و10 في نوفغورود، و7 فوق كل من بيلغورود وجمهورية القرم.

      كما تم إسقاط 5 مسيّرات في تولا، و4 في كراسنودار، وطائرتين فوق كل من فولغوغراد وأوريول، إضافةً إلى مسيّرة واحدة فوق كل من ليبيتسك وتفير ومنطقة موسكو وبحر آزوف.

      وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد متواصل من جانب كييف باستخدام الطائرات المسيّرة ضد مناطق مدنية واقتصادية داخل روسيا، في وقت تواصل فيه موسكو عملياتها العسكرية لحماية حدودها وضمان أمن أراضيها.

      المصدر: وكالات

