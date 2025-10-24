مصر | اجتماعات فلسطينية في القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ ووقف حرب غزة

أكّد قياديون فلسطينيون الجمعة، أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، وضمان تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، في خطوة تعكس توافقًا وطنيًا واسعًا حول الموقف الفلسطيني الموحد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بعد إنجاز اتفاق شرم الشيخ، مؤكّدًا جدية حماس في المضي قدمًا لتنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن اتفاق شرم الشيخ نجح في وقف حرب غزة، معربًا عن تقديره لدور مصر والوسطاء في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف بدران أن الفصائل الفلسطينية تتواصل باستمرار، وأن الموقف الذي عبرت عنه حماس بشأن وقف الحرب يُمثل الفلسطينيين كافة، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في إعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، وأن وحدة الصف الفلسطيني ضرورة لمواجهة التحديات المقبلة.

كما دعا إلى استمرار الحوار الوطني وتقديم المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية.

من جهته، ثمّن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الدور المصري في منع محاولات تهجير الفلسطينيين والتطهير العرقي، مشيرًا إلى أن الوساطة المصرية والقطرية أدّت إلى وقف الحرب، وأن إعادة الإعمار تُعد ضمانة إضافية لصمود الفلسطينيين.

وأكد ضرورة موقف فلسطيني موحد للتعامل مع المخاطر، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ووجود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأشار الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان إلى أن اجتماعات الفصائل في القاهرة تمثل تطورًا إيجابيًا، مؤكّدًا وجود إجماع فلسطيني على الالتزام ببنود اتفاق غزة الذي يشمل اللجنة الإدارية، الحالة الأمنية، خطوط الانسحاب الإسرائيلي، المساعدات، وإعادة الإعمار.

وأكّد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن تثبيت وقف إطلاق النار يعتمد على التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، معربًا عن شكره لمصر وقطر على جهود الوساطة.

كذلك أشاد الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي بالجهود المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف الحرب، مشيرًا إلى المعاناة المستمرة لقطاع غزة خلال العامين الماضيين.

من جهته، أوضح القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني سمير المشهراوي أن الحوار الفلسطيني في القاهرة يستند إلى ثلاث ركائز: ضمان عدم العودة للحرب، بدء إعادة إعمار غزة، ومساعدة الوسطاء على إنجاح خطة وقف إطلاق النار، مشددًا على المسؤولية الجماعية للفصائل أمام الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد وفودًا فلسطينية متعددة في إطار الجهود المصرية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكيد على رفض أي خطوات إسرائيلية أحادية، لا سيّما قرار الكنيست بضم أراضٍ فلسطينية.

المصدر: وكالات