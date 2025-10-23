الجيش النيجيري يعلن مقتل 50 مسلحاً في هجمات شرق البلاد

أعلن الجيش النيجيري، الخميس، مقتل 50 مسلحاً ينشطون في تنظيمات متشددة بعد هجمات باستخدام طائرات مسيّرة على قواعد عسكرية في شمال شرق البلاد.

وقال متحدث عسكري في بيان إن “القوات العسكرية مدعومة بطائرات مقاتلة، اشتبكت صباح اليوم مع متمردين شنوا هجمات منسقة على قواعد في بلدات ديكوا ومافا وغاجيبو في ولاية بورنو، وكذلك في كاتاركو بولاية يوبي المجاورة”.

ولم يحدد الجيش المجموعة التي تقف وراء الهجمات، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر استخباراتية أن المنفذين ينتمون إلى تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وأضاف المقدم ساني أوبا أن “الجهود البرية والجوية المشتركة أسفرت عن تحييد أكثر من 50 إرهابياً في جميع المواقع”، مشيراً إلى أن العمليات البرية والجوية مستمرة لتعقب “أكثر من 700 جريح من المتمردين”.

ويخوض الجيش النيجيري حرباً منذ 16 عاماً ضد جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا (إيسواب)، اللذين يسعيان لإقامة خلافة في شمال شرق البلاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين في شمال شرق نيجيريا، كما امتد الصراع إلى دول مجاورة، مما أدى إلى تشكيل تحالف عسكري إقليمي لمكافحة الجماعات المتطرفة.

ومنذ عام 2019، أغلق الجيش بعض القواعد العسكرية الصغيرة ونقل عناصره إلى حاميات أكبر وأكثر تحصيناً تُعرف باسم “المعسكرات العملاقة”، بهدف التصدي للهجمات المسلحة بشكل أفضل.

المصدر: مواقع