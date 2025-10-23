بوليساريو: نقبل بنتائج أي استفتاء يختاره الصحراويون بما في ذلك الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

أكد القيادي في جبهة بوليساريو محمد يسلم بيسط، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن الجبهة ستقبل بنتائج أي استفتاء يختاره الصحراويون، بما في ذلك خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إذا تم عبر استفتاء حر ونزيه، مشدداً على أن مناقشة هذا الخيار خارج إطار الاستفتاء “غير ممكنة ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح بيسط، وهو مسؤول الشؤون الخارجية في الجبهة، أن “المقترح الموسع” الذي قدمته بوليساريو إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، “يتضمن الخيارات الثلاثة التي يحددها القانون الدولي والضمانات المرتبطة بها، وهي: الاستقلال، والانضمام، وميثاق الارتباط الحر الذي قد يشبه ما يقترحه المغرب”.

وأضاف أن الجبهة “خطت خطوة نحو المغاربة”، لكنها تتمسك بأن تُطرح أمام الشعب الصحراوي خيارات متعددة، بما فيها الاستقلال، ليختار بحرية ما يريده، مؤكداً: “إذا اختار الصحراويون أي خيار مهما كان، فنحن نقبل بذلك، لكن فرض خيار واحد على الشعب الصحراوي أمر غير مقبول، وجبهة بوليساريو لن تقبله مهما كانت الظروف”.

وتُعدّ الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، وفق تصنيف الأمم المتحدة، من بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” بسبب غياب تسوية نهائية، وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلقاً بعد انتهاء الاستعمار.

ويطرح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80% من أراضي الإقليم، حلاً يقوم على الحكم الذاتي تحت سيادته باعتباره “الحل الوحيد للنزاع”، بينما تطالب جبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

وكانت الرباط قد قدمت مبادرة الحكم الذاتي عام 2007 استجابةً لدعوات مجلس الأمن الدولي الرامية إلى التوصل إلى “حل سياسي نهائي” للنزاع.

وأشار بيسط إلى أن المقترح الصحراوي الجديد جاء “استجابةً لمطلب مجلس الأمن للطرفين بتوسيع مقترحاتهما”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على مشروع قرار جديد بشأن الصحراء الغربية.

وتحظى المبادرة المغربية بدعم ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى إسبانيا وألمانيا.

وفي المقابل، أوضح بيسط أن موقف روسيا “بنّاء”، فيما تتمسك الصين بقرارات مجلس الأمن السابقة، مشدداً على أن جبهة بوليساريو ما تزال متمسكة بإجراء استفتاء تقرير المصير كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وأكد القيادي الصحراوي أن “كل شيء جاهز لتنظيم الاستفتاء منذ سنة 2000 بعد إعداد إحصاء الناخبين من قبل الأمم المتحدة وبمشاركة الطرفين الصحراوي والمغربي”، معتبراً أن “تعطيل الاستفتاء سببه غياب الإرادة السياسية لدى المغرب ومواقف بعض القوى الفاعلة التي توهم الرباط بأنها تستطيع منحه الصحراء الغربية، وهي ملك حصري لأهلها ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تهبها للمغرب”.

وختم بيسط تصريحه بالتأكيد على أن “الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر مصير بلاده عبر استشارة شعبية ديمقراطية ترعاها الأمم المتحدة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدّد، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، دعوته المغرب وبوليساريو والدولتين الجارتين الجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل دائم ومقبول من الطرفين”.

المصدر: أ.ف.ب.