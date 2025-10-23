لاريجاني: استُهلك جزء كبير من صواريخ اعتراض الاحتلال وضربة إيران كانت ستكون أعنف لولا الدعم الأميركي

قال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إنّ جزءاً كبيراً من صواريخ الاعتراض التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي قد استُهلك، فيما تعرض قسم مهم منها لأضرار جسيمة خلال فترة حرب الأيام الاثني عشر.

وأوضح لاريجاني أنّ نحو 25% من مخزون صواريخ الاعتراض لدى الكيان الإسرائيلي مصدره الولايات المتحدة، وأنّ استبدال هذه الصواريخ قد يستغرق قرابة عامٍ ونصف، مؤكداً أنّ هذا العجز يجعل الكيان الإسرائيلي يعتمد بشكلٍ كبير على أنظمة الدعم والتموين الجوي الأميركي.

وأشار إلى أنّ حضور ومساعدات الولايات المتحدة في منظومة الدفاع الإسرائيلي كان له دور حاسم، لافتاً إلى أنه لولا ذلك لكانت ضربة إيران لإسرائيل «أعنف بكثير».

وشدّد لاريجاني على أنّ المطالبة بتقليص مدى الصواريخ تُعدّ في الحقيقة «مطالبةً بالاستسلام ونزع الأمن الوطني»، مؤكداً أنّ الصمود والحفاظ على القدرات الصاروخية يُعدّان من مظاهر حماية المصالح الوطنية والأمن العام.

وأوضح أنّ عدم مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ يعود إلى أنّ القمة «لم تكن بالمستوى الذي يليق بإيران الإسلامية»، مضيفاً أنّ «مستوى اجتماع شرم الشيخ كان متدنّياً، ومكان إيران لم يكن هناك».

وفي سياق آخر، قال لاريجاني إنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «يرى العرب مالاً، وهو مجرد تاجر».

وعن الوضع في فلسطين، رأى لاريجاني أنّ الادعاء بـ«القضاء على حركة حماس» يتناقض مع الواقع الميداني ومع صفقات تبادل الأسرى، مؤكداً أنّ الحركة لا تزال قائمة، وأنّ الجيل الفلسطيني الشاب يُظهر اليوم ميلاً إلى المقاومة وحماس أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

المصدر: موقع المنار