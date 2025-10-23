تركيا تبدأ محاكمة أربعة مصورين بينهم مراسل فرانس برس

بدأت الجمعة في اسطنبول محاكمة أربعة مصورين أتراك، من بينهم ياسين أكغول المصور لدى وكالة فرانس برس، الذين اعتُقلوا أثناء تغطيتهم لتظاهرات في مارس/آذار الماضي، ويواجهون عقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات سجناً.

وأوقف الصحافيون في 24 مارس أثناء تغطيتهم موجة احتجاجات اندلعت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد الاحتجاز. وشملت التظاهرات آلاف المحتجين واعتقال أكثر من 12 صحافياً بتهم تتعلق بانتهاك قانون التظاهرات والتجمعات العامة.

ويعمل أكغول مع وسيلة إعلام دولية، بينما المصورون الآخرون المحالون للمحاكمة هم علي أونور طوسون المصور لدى “هابر”، والمصوران المستقلان بولنت كيليتش وزينب كوراي.

وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس، فيل تشيتويند، إن الوكالة “تتابع عن كثب الإجراءات القانونية ضد ياسين أكغول، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة له باطلة، وأن الوكالة تتوقع تبرئته بشكل تام، وتؤكد تمسكها بحرية الصحافة وحماية الصحافيين حول العالم”.

من جهتها، اعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” المحاكمة “مؤامرة للتستر على وحشية الشرطة”، مشيرة إلى أن “الشرطة صوّرت الصحافيين بطريقة توحي بأنهم متظاهرون”، وفق ما قال ممثل المنظمة في تركيا إيرول أوندر أوغلو.

وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ تظاهرات حديقة غيزي عام 2013، وقد جاءت دعماً لأكرم إمام أوغلو، المعارض البارز وأحد أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تعهد خلالها بعدم الاستسلام لـ”إرهاب الشارع”.

المصدر: أ.ف.ب.