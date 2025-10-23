الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الخميس ان يكون الطقس غدا الجمعة، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية، وارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة.

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، حتى يوم الجمعة حيث تنخفض وتعود الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية، وارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع إضافي بنسبة الرطوبة، حيث يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعض الظهر، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية و تنشط الرياح احيانا.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.