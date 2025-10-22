الموسوي: المقاومة هي الحل الوحيد في مواجهة العدو

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي أن “المقاومة بالنسبة إلينا هي الحل الوحيد في مواجهة العدو الصهيوني”، وأضاف “لا شك أن المنطقة والعالم يتعرضان لتحولات استراتيجية كبرى”، وتابع “نحن لسنا أمام معركة تقليدية، وإنما أمام متغيرات غير عادية، وأمام محاولة لفرض نظام عالمي جديد، يسعى الأعداء إلى تشكيله من خلال إعادة رسم خرائط المنطقة”.

وجاء كلام الموسوي خلال لقاء سياسي، يوم الأربعاء، في بلدة جبعا البقاعية – غرب بعلبك، بحضور فعاليات اجتماعية، وحزبية، وبلدية، وعلمائية.

وقال الموسوي إن “نتنياهو يخرج ويتحدث عن إسرائيل الكبرى، ويعتبر أن مصر والأردن وسوريا ولبنان، وصولًا إلى السعودية، جزء من إسرائيل الكبرى هذه”، وأضاف “لذلك فإن هذه المرحلة تُعدّ أكثر خطورة من مرحلة عام 1982، في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتواجد رئيس أمريكي في البيت الأبيض يُعدّ أحد أكثر أصدقاء إسرائيل إخلاصًا لها، كما يقول قادة العدو، ولديه مشروع تعديل جغرافيا إسرائيل على حساب دول المنطقة”.

ولفت الموسوي إلى ان “إسرائيل تُشكّل بالنسبة للولايات المتحدة رأس حربتها في المنطقة، وتستخدم كل أسلحتها، وكل دعمها السياسي، بما في ذلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع أي قرار ضد إسرائيل”، وأكد أن “صمود غزة الأسطوري والملحمي، ودفاع المقاومة الفلسطينية خلال سنتين، رغم كل ما تعرّضت له من إجرام صهيوني، أفشل الكثير من الأهداف الإسرائيلية”، وشدّد على أن “القرار الذي اتخذه حزب الله مع بداية معركة طوفان الأقصى بإسناد الشعب الفلسطيني، كان قرارًا استراتيجيًا”.

وتابع الموسوي “اليوم هناك حصار، ومنع إعمار، وبعض الممارسات التي تهدف إلى الإطباق على مجتمع وبيئة المقاومة، والتي تمارسها شركات تحويل الأموال، والقرار المتعلّق بكتاب العدل، والذي يتناغم مع سياسة وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك الدولة التي لم ترصد اعتمادات بخصوص إعادة الإعمار في موازنة 2025، وإجراءات حاكم مصرف لبنان غير المبرّرة، نتيجة الضغوط التي يمارسها حتى الصغار من الموظفين في السفارة الأمريكية”.

وأكد الموسوي أن “لحركة أمل وحزب الله موقفًا واحدًا إزاء العديد من القضايا والملفات، والبيئة تمتلك مستوى عاليًا من الثبات والوفاء والولاء، وهو ما ظهر من خلال التشييع المليوني لسماحة الأمينين العامّين، والتجمّع الكشفي الكبير، الذي يُعدّ دليلًا على عظيم التزام هذه البيئة بنهج المقاومة، وهو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعًا”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله