    الشيخ ماهر حمود التقى وفدا من “جبهة النضال الفلسطيني” وتأكيد اهمية “توحيد الموقف في وجه المؤامرت”


      استقبل رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، وفداً قيادياً من “جبهة النضال الفلسطيني” ضم الأمين العام للجبهة أبو عدوي، مسؤول الجبهة في لبنان شهدي عطية، عضو المكتب السياسي نازك النابلسي، عضو اللجنة المركزية ابو حسن كردية .

      وبحث المجتمعون، بحسب بيان، في “الاوضاع العامة، والصمود الفلسطيني في غزة، وضرورة توحيد الموقف الفلسطيني في وجه المؤامرات”، مؤكدين ان “طوفان الاقصى قد احيى القضية الفلسطينية في العالم، ووضعنا على عتبة مرحلة جديدة لا يمكن مواجهة اخطارها الا بوحدة فلسطينية حقيقية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

