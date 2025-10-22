الجامعة اللبنانية: إيقاف مدير الفرع الاول بكلية الحقوق بعد شبهات تزوير علامات

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، قرارًا بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية عن العمل، على خلفية فضيحة تزوير علامات، مع تعيين مدير بديل.



وجاء في نص القرار:



“إن رئيس الجامعة اللبنانية، بناءً على المرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)، وعلى القانون رقم 67/75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)، وعلى القرار رقم 280 تاريخ 8/3/2024 (تعيين مدراء فروع في وحدات الجامعة اللبنانية)، وبناءً على التحقيقات الجارية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول – حول شبهة التلاعب في أوراق الامتحانات وتوقيعها، وبناءً على الطلب المقدم من الدكتور مجتبى بشير مرتضى لإعفائه مؤقتًا من مهام مدير الفرع والمسجل في الإدارة المركزية تحت الرقم 7205 تاريخ 9/10/2025، ولأجل مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:”



• المادة الأولى: يُعفى الدكتور مجتبى بشير مرتضى، بناءً على طلبه، من مهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول، وذلك إلى حين صدور نتائج التحقيقات الإدارية.



• المادة الثانية: يُكلف الدكتور سامر ماهر عبد الله بمهام مدير الفرع الأول بالإضافة إلى مهامه الأخرى.



• المادة الثالثة: يُبلغ هذا القرار حيث تتطلب الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام