داغستان تتعرض لغارة بمسيرات أوكرانية

أفاد حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف بتعرض إحدى المؤسسات في الجمهورية لهجوم من طائرات مسيرة أوكرانية صباح اليوم الأربعاء.

وكتب ميليكوف عبر “تلغرام”: “هاجمت طائرات مسيرة معادية اليوم أراضي داغستان، مستهدفة إحدى مؤسسات الجمهورية”، كضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ويجري التأكد من المعلومات عن الأضرار.

وفي سياق متصل ذكر عمدة العاصمة الداغستانية محج قلعة جنبلاط صلاووف أن “إحدى مؤسسات المدينة” أصبحت هدفا للهجوم.

كذلك كانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أعلنت في ساعات الصباح الباكر فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار محج قلعة.

المصدر: مواقع