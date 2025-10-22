الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    داغستان تتعرض لغارة بمسيرات أوكرانية

      أفاد حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف بتعرض إحدى المؤسسات في الجمهورية لهجوم من طائرات مسيرة أوكرانية صباح اليوم الأربعاء.

      وكتب ميليكوف عبر “تلغرام”: “هاجمت طائرات مسيرة معادية اليوم أراضي داغستان، مستهدفة إحدى مؤسسات الجمهورية”، كضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ويجري التأكد من المعلومات عن الأضرار.

      وفي سياق متصل ذكر عمدة العاصمة الداغستانية محج قلعة جنبلاط صلاووف أن “إحدى مؤسسات المدينة” أصبحت هدفا للهجوم.

      كذلك كانت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أعلنت في ساعات الصباح الباكر فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار محج قلعة.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      الناتو يفتح مناوراته النووية “الظهر الثابت 2025”

      الناتو يفتح مناوراته النووية “الظهر الثابت 2025”

      قرار وزاري مشترك لإعادة فحص شحنة قمح أوكرانية بسبب تضارب في نتائج التحاليل

      قرار وزاري مشترك لإعادة فحص شحنة قمح أوكرانية بسبب تضارب في نتائج التحاليل

      زيلينسكي يبدي استعداده لحضور قمة ترامب وبوتين في حال دعوته

      زيلينسكي يبدي استعداده لحضور قمة ترامب وبوتين في حال دعوته