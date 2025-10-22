حجم الدعم الغربي للكيان الصهيوني يناقض إدعاءات السلام

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الأربعاء، تنفيذ جسرٍ جوي عسكري جديد لدعم الاحتلال الصهيوني، في خطوة تعكس تصاعد التحركات الغربية في المنطقة بالتزامن مع توتر واسع على جبهات لبنان وإيران.

وأظهرت مواقع التتبّع الجوي وصول عدة طائرات شحن عسكرية أمريكية إلى مطار “بن غوريون” في الأراضي المحتلة، تحمل على متنها قنابل ثقيلة ومعدات عسكرية، وأشارت البيانات إلى أن ما لا يقل عن ثلاث طائرات شحن أمريكية هبطت خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع وصول طائرات للتزود بالوقود جوًا، في إطار تعزيز الإمدادات العسكرية الصهيونية.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر بريطانية عن تحركات جوية مماثلة، حيث بدأت طائرات شحن عسكرية بريطانية بالوصول إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، تمهيدًا لرحلات متجهة نحو الكيان الصهيوني.

وأعلنت لندن أن هذه القوات تأتي ضمن ما أسمته “قوات مراقبة وقف العدوان على غزة”، بينما تشير التحركات إلى دور ميداني أوسع ضمن التنسيق العسكري مع واشنطن.

المصدر: مواقع